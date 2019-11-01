شاهد كيف احتفلت رانيا يوسف و ابنتها بـ(الهالوين)

احتفلت الفنانة رانيا يوسف بعيد (الهالوين) بصحبة ابنتها وذلك عبر صورة نشرتها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام)، وارتدت ملابس غريبة وقناع مخيف، حسب اليوم السابع.

يذكر أن رانيا يوسف والفنان صلاح عبد الله، يصوران المشاهد الأولى من فيلم (صندوق الدنيا)، و تدور أحداث العمل حول عدد من الحواديت والقصص ويضم عددًا من فئات المجتمع وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل والفيلم بطولة رانيا يوسف، خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، احمد كمال ويضم عدد كبير من ضيوف الشرف منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم تأليف وإخراج عماد البهات.