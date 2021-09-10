شاهد كيف احتفلت هنا شيحة بعيد ميلاد والدتها...

احتفلت الفنانة هنا شيحة، بعيد ميلاد والدتها بتوجيه رسالة لها تعبر فيها عن أهمية دورها في حياتهم كأسرة، ونشرت هنا شيحه مجموعة من الصور النادرة التي تجمعهما على صفحتها الشخصية بموقع (فيسبوك) وصحبتها بتعليق احتفالي بمناسبة عيد ميلادها، حسب موقع اليوم السابع.

ووجهت الفنانة هنا شيحة، رسالة لوالدتها في عيد ميلادها قائلة: (الأم هي مركز سعادة العائلة.. هي محور حياتهم مهما كانت سرعه الحياة وانشغالها دائما بنرجع للام علشان الاستقرار والهدوء والحب والسكينة والحضن الدافي.. ربنا يخليكي لينا .. بحبك يا امي).

وتخوض هنا شيحة، بطولة فيلم (النهاردة يوم جميل) بمشاركة توليفة من نجوم الدراما والسينما في مصر، منهم باسم سمرة ونجلاء بدر ومحمود الليثي وأحمد وفيق وانتصار وفراس سعيد، والفيلم سيناريو وحوار نيفين شلبي ودينا السقا، ومن إخراج نيفين شلبي، والمقرر عرضه في دور السينما قريبا خلال العام الجاري.