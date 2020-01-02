شاهد كيف احتفل تيم حسن و وفاء الكيلاني بالعام الجديد

شاركت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، جمهورها على موقع (إنستجرام) أحدث صورة رومانسية لها برفقة زوجها النجم السوري تيم حسن لتهنئتهم بقدوم العام 2020، وعلقت على الصورة برسالة مليئة بالتفاؤل والحب.

وفاء نشرت الصورة بالألوان مرة وبالأبيض والأسود مرة أخرى وعلقت عليها قائلة: (يا رب تبقى سنة خير ورضا على الكل، بلادنا وأهلنا وولادنا وحبايبنا وكل من تفاءل وقال أمين، كل سنة وقلوبكم مليانة حب ورضا)، حسب موقع مجلة سيدتي.

يذكر أن الإعلامية وفاء الكيلاني، جددت الإعلان عن حبها لزوجها النجم السوري تيم حسن بنشر صورة جديدة لهما وهي بين أحضانه، واكتفت بوضع قلب أحمر كعادتها بدون تعليقات مكتوبة، وتركت لمتابعيها الحق في وضع التعليقات المناسبة على الصورة الرومانسية.