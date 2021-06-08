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شاهد كيف احتفل مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته

منشور 08 حزيران / يونيو 2021 - 03:00
مصطفى قمر
مصطفى قمر

احتفل المطرب مصطفى قمر بعيد ميلاد زوجته، أول أمس الأحد. ونشر قمر صورًا تجمعهما، عبر حسابه الرسمي بموقع (إنستجرام)، وعلق: (عيد ميلاد سعيد زوجتي الجميلة الحلوة، معك أحب كل شيء، أنت هبة الله، الحمد لله).

وعلق الفنان أحمد زاهر على الصور: (كل سنة وهي طيبة يا حبيبي، ربنا يخليكم لبعض طول العمر).

وطرح مصطفى قمر، منذ أيام، أغنية (زحمة الأيام) غناء النجوم حميد الشاعري وهشام عباس وإيهاب توفيق.

الأغنية من كلمات سامح العجمي، ألحان أشرف سالم، توزيع وفواصل موسيقية نديم الشاعري، توزيع وتريات أحمد الموجي، عود إسلام أبتي، جيتار محمود جليليو، مكساج وديجيتال ماستر نديم الشاعري، وإنتاج CAMP.

 

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