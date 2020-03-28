شاهد كيف اختلف شكل درة التونسية في الحجر المنزلي

نشرت النجمة التونسية درة زروق، صورتين جديدتين على موقع (إنتسجرام)، أوضحت بهما الفرق في إطلالتها قبل التزامها بالحجر المنزلي، وبعده.

وظهرت في الصورة الأولى بمكياجٍ مميز، أبرزت فيه عينيها برسمهما بالآيلاينر، وكثفت رموشها بالماسكارا، واختارت اللون الأحمر لشفتيها، والوردي لأحمر الخدود.

وجهت درة في منشورها رسالةً إلى كل فتاة تتابعها. وقالت: (انشري صورةً جميلةً بالمكياج قبل الحجر المنزلي، وأخرى على طبيعتك من المنزل. قد تشعرين ببعض الاختلاف، لكنكِ ما تزالين الشخص نفسه، بروحك المميزة وأحلامك، جمالك الداخلي هو الأهم دائماً)، حسب موقع دنيا الوطن.

وأكدت درة أيضاً على ضرورة (التزام الجميع بالبقاء في البيوت، لضمان الحفاظ على صحتهم، والوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا، متمنية أن تعود الحياة إلى طبيعتها قريباً).