شاهد كيف بدت ياسمين رئيس على البوستر الدعائي لـ(لص بغداد)

طرحت شركة (سينرجي فيلمز) أفيش جديدا لفيلم (لص بغداد) تصدرته الفنانة ياسمين رئيس إحدى بطلات العمل، وذلك ضمن عمليات الدعاية الخاصة بالفيلم، وذلك بعد طرح الأفيش الأول الذي تصدره بطل العمل محمد أمام، وفتحي عبد الوهاب وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى اطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية. و من المقرر أن تطرح الشركة أفيش لكل بطل من أبطال الفيلم تباعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، حسب اليوم السابع.

فى نفس السياق ،تعمل الشركة على تجهيز البرومو الدعائي للفيلم لطرحه خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء تصوير آخر المشاهد هذا الأسبوع، حيث تم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائية يوم 4 يناير/كانون الثاني المقبل للمنافسة به خلال موسم اجازة منتصف العام الدراسي.