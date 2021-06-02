شاهد كيف تعاملت هيفاء وهبي مع معجب اقتحم المسرح لمقابلتها.. ألطف من كدا مفيش!

أقامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلًا في العاصمة المصرية القاهرة، رغم الاجراءات الاحترازية التي تمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

وتعرضت هيفاء للانتقادات بسبب إقامتها حفل حضره المئات غير مبالية بالقرارات التي سنها رئيس الوزراء، إّلا أن معجبة أوضحت أن الحفل هو حفل خاص لشركة عقارات، كما أن الجميع أجرى فحص لفيروس كورونا مسبقًا.

وبدا واضحًا أن وهبي تراعي اجراءات الوقاية الاحترازية مثل التباعد الاجتماعي، فقد انتشر مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام معجب خشبة المسرح لالتقاط صورة برفقتها ومقابلتها، حيث طلبت منه النزول بطريقة مهذبة ولطيفة.

تظهر وهبي في الفيديو توضح للشاب أنه لا يجدر به الاقتراب منها أو الصعود إلى المسرح بسبب قوانين التباعد الاجتماعي، وقالت: "أهلًا وسهلا فيك يا عماد، بس مشان يعني بروتوكولات التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا، أشعر بالأسف من أجلك.. استمتع بليلتك".

وأثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على أسلوبها اللبق واللطيف في التعامل مع معجبها، فكتبت إحداهن معلقة: "يا حياتي انا شو طيبة ومتواضعة ومتفهمة و كلشي بهالدنيا".

اطلالة هيفاء وهبي في الحفل

تألقت هيفاء وهبي بالحفل مُرتديةً فستانًا ذهبيًا براقًّا من توقيع مصمم الأزياء ميشيل شمعون مُبرزًا منحنيات جسدها الممشوق وكأن آلة الزمن تعطلت عند الوصول إليها، فقد بدت كشابة في آواخر العشرينات. كما أسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها.

إلغاء حفل نوال الزغبي في القاهرة

ويأتي حفل هيفاء بعد إلغاء حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الذي كان من المقرر إقامته على هامش فعاليات ملكة جمال الكون.

يذكر أن شرطة السياحة المصرية ألغت حفل نوال الزغبي؛ لأن الجهة المنظمة للحفل لم تمتلك تصاريح أمنية من السلطات المختصة، أي أنها تجاوزت القرارات التي فرضها رئيس الوزراء والتي تقتضي بمنع إقامة حفلا بسبب تفشي فيروس كورونا.