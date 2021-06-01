هيفاء وهبي تمنح الضوء الأخضر لإقامة حفل ونوال الزغبي الأحمر.. ومنتقد: "تجمعات بسمنة وتجمعات بزيت"

أقامت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي حفلًا في العاصمة المصرية القاهرة، رغم الاجراءات الاحترازية التي تمنع التجمعات بسبب فيروس كورونا.

تألقت هيفاء وهبي بالحفل مُرتديةً فستانًا ذهبيًا براقًّا من توقيع مصمم الأزياء ميشيل شمعون مُبرزًا منحنيات جسدها الممشوق وكأن آلة الزمن تعطلت عند الوصول إليها، فقد بدت كشابة في آواخر العشرينات. كما أسدلت شعرها الأسود المموج على جانبي كتفها.

وتعرضت هيفاء للانتقادات بسبب إقامتها حفل حضره المئات غير مبالية بالقرارات التي سنها رئيس الوزراء، كما تساءل البعض حول أسباب منع حفل نوال الزغبي بينما لم يُمنَع حفل هيفاء.

وأوضحت بعض المعجبات أن الحفل هو عبارة عن حفل خاص لشركة عقارات، كما أن الجميع أجرى فحص لفيروس كورونا مسبقًا.

هيدا حفل خاص لشركة عقارات… ومافي دخول الا مع دعوات فمعروف مين حيجي واكيد الكل عامل فحص الكوفيد مسبقاً… وشوف المساحة بين هيفا والجمهور… هي وفرقتها آخدين كل الإحتياطات — Yara hw 💟 (@Yarakhalifee) June 1, 2021

وأشارت أخرى أن رئيس الوزراء عمل على تخفيف الإجراءات الاحترازية في مصر وسمح لاقامه الحفلات والافراح وتمديد ساعات العمل بالمولات والمحال التجارية.

وقد وصف أحد المستخدمين إقامة حفل هيفاء ومنع نوال بالسمنة والزيت، فكتب : "مش على اساس من يومين تم إلغاء حفل misselite ب مصر بسبب الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات كرمال كورونا؟ ايه هيدا حفل ل هيفاء وهبي صار امبارح بالقاهرة وكمل عادي يمكن في تجمعات بسمنة تجمعات بزيت".

مش على اساس من يومين تم إلغاء حفل #misselite ب #مصر بسبب الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات كرمال كورونا؟🤔 ايه هيدا حفل ل #هيفاء_وهبي صار امبارح بالقاهرة 👀وكمل عادي 👀 يمكن في تجمعات بسمنة تجمعات بزيت🤭 pic.twitter.com/8zZaZAV9xx — HOT-NEWS (@news_ger_chekel) June 1, 2021

إلغاء حفل نوال الزغبي في القاهرة

ويأتي حفل هيفاء بعد إلغاء حفل الفنانة اللبنانية نوال الزغبي الذي كان من المقرر إقامته على هامش فعاليات ملكة جمال الكون.

يذكر أن شرطة السياحة المصرية ألغت حفل نوال الزغبي؛ لأن الجهة المنظمة للحفل لم تمتلك تصاريح أمنية من السلطات المختصة، أي أنها تجاوزت القرارات التي فرضها رئيس الوزراء والتي تقتضي بمنع إقامة حفلا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم يكن حفل نوال الزغبي الوحيد الذي ألغي، فقد منعت شرطة السياحة التسجيل مع ملكات الجمال وصعودهن على خشبة المسرح وتصوير حفل المسابقة ، كما طردت القناة الراعية (Ten) للحفل وكاميراتها.

وجاء رد الزغبي على هذه الحادثة بتغريدة نشرتها على حسابها "تويتر"، وكتبت: "لست غاضبة!! اصلا الحفل التغى كلوو".