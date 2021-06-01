شاهد: هيفاء وهبي تستعرض سيارتها الفارهة على (إنستجرام)

استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سيارتها الفيراري بصور جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام)، حسب موقع صدى البلد.

وظهرت هيفاء خلال الصورة وهى تستعرض سيارتها باطلالة كاجوال جذابة بينما تقف أمام السيارة.



يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي، مسلسل (أسود فاتح) الذي تم عرضه مؤخراً عبر قناة mbc مصر الفضائية، بعد النجاح الذي حققه المسلسل فور عرضه على منصة (شاهد نت) الإلكترونية.

مسلسل (أسود فاتح) من بطولة هيفاء وهبي ومعتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.