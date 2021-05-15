شاهد كيف تمضي ياسمين صبري و زوجها إجازة العيد...

نشرت الممثلة ياسمين صبري صورة لها مع زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بملابس متماثلة في الألوان.

ظهرت ياسمين وهي ترتدي بنطلون أبيض و قميص أزرق سماوي، وهي نفس الألوان التي ارتداها أبو هشيمة، وعلقت كاتبة: (نصفي القوي)،حسب موقع في الفن.

أما هو، فنشر صورة لهما سويا وعلق كاتبا:(جميلتي من الخارج والداخل).

وذكرت تقارير مصرية، اليوم الجمعة، أن ياسمين صبري تقضي إجازة عيد الفطر حاليا في إحدى القرى السياحية الشهيرة في منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة.

وتغيبت ياسمين صبري عن الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر أعمالها مسلسل (فرصة تانية) وعرض في رمضان 2020.

يشار إلى أن رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، أعلن قبل شهر عن إصابته بفيروس (كورونا) و تعافى منه .