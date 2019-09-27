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شاهد كيف روج جورج وسوف لحفله في طابا

منشور 27 أيلول / سبتمبر 2019 - 02:17
جورج وسوف
جورج وسوف

روج  الفنان جورج وسوف، من خلال حسابه الشخصعلى موقع الصور والفيديوهات الأشهر(انستجرام)، لحفله الغنائي الذي سيقدمه في طابا، والذي يقام في فندق موفنبيك يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ونشر سلطان الطرب جورج وسوف البوستر الدعائي الرسمي للحفل، وعلق عليه ( طابا ).
وطرح وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة (سكت الكلام) عبر قناته على يوتيوب، من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجي، توزيع ​طوني سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.


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