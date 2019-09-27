شاهد كيف روج جورج وسوف لحفله في طابا

روج الفنان جورج وسوف، من خلال حسابه الشخصعلى موقع الصور والفيديوهات الأشهر(انستجرام)، لحفله الغنائي الذي سيقدمه في طابا، والذي يقام في فندق موفنبيك يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ونشر سلطان الطرب جورج وسوف البوستر الدعائي الرسمي للحفل، وعلق عليه ( طابا ).

وطرح وسوف مؤخرا، فيديو كليب أغنيته الجديدة (سكت الكلام) عبر قناته على يوتيوب، من تأليف كلمات ​عاطف يونس​، ألحان ​شاكر الموجي، توزيع ​طوني سابا​، إخراج ​أحمد المنجد​، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين ​عابد فهد​ و​ميلاد يوسف و​تاتيانا مرعب.