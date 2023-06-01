شاهد لحظة وصول كيت ميدلتون وويليام للاحتفال بزفاف الأمير الحسين ورجوة

وصل أمير ووأميرة ويلز، ويليام وكيت ميدلتون، للعاصمة الأردنية عمان لحضور حفل زفاف ولي العهدالأردني الأمير الحسين بن عبدالله وعروسه السعودية رجوة آل سيف ، والمقرر إقامته اليوم الخميس في قصر الحسينية.

كيت ميدلتون والامير ويليام يصلان الأردن

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحظة وصول كيت وويليام إلى فندق سانت ريجيس في عمان دون مرافقة أطفالهما الثلاثة، الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس، الذين يُعتقد أنهم بقوا في منزلهم في وندسور.

ويُشار إلى أن الثنائي الملكي غادرا مطار نورفولك، صباح الأربعاء، ليصلا الأردن في فترة الظهيرة.

وبدت كيت غاية في الأناقة مرتديةً بدلة أنيقة باللون الكحلي، نسَّقتها مع تيشيرت أبيض، فيما أسدلت خصلات شعرها الناعم وراء ظهرها. في حين، اختار ويليام بدلة باللون الكحلي نسقها مع قميص أبيض.

وكان حضور الزوجين الملكيين بمثابة صدمة لعشاق العائلة المالكة البريطانية، لاسيما أنهما لم يؤكدا حضورهما مسبقًا.

ويعتبر هذا الحدث أول حدث ملكي دولي كبير يحضره الأمير وليام وكيت.ففي الماضي، حضرت كونتيسة ويسيكس والأمير إدوارد العديد من حفلات الزفاف الملكية، مثل حفل زفاف ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا في في عام 2010، وزفاف الأمير ألبرت والأميرة تشارلين في موناكو في عام 2011.

وصول ضيوف حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة

على صعيد آخر، بدأ العديد من الضيوف الآخرين في الوصول إلى الأردن ، بما في ذلك الملكة ماكسيما وابنتها الأميرة كاثرينا والسيدة الأولى جيل بايدن، التي سافرت مع ابنتها آشلي بايدن.

ومن بين الضيوف الآخرين الحاضرين الأميرة هيساكوا والأميرة تسوغوكو من اليابان، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير فريدريك، وولي العهد الأميرة ماري من الدنمارك.

