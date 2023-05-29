هل يحضر الأمير ويليام وكيت ميدلتون حفل زفاف ولي العهد الأردني؟

البوابة - أعدت العائلة المالكة الأردنية عُدتها لإقامة احتفالات ضخمة نهاية الأسبوع الجاري بمناسبة زفاف ولي العهد الأمير الحسين عبد الله الثاني من الآنسة رجوة آل سيف.

وبصفته وليًا للعهد، من المتوقع أن يحضر حفل الاستقبال ومأدبة العشاء في قصر الحسينية عدد كبير من أفراد من العائلات الملكية من أوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى رؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

لكن اللغز الأكبر الذي يحيط بهذا الزفاف وجميع حفلات الزفاف الملكية الأخرى هو القائمة النهائية للمدعوين، وخاصة أمير ويلز وليام وزوجته كيت ميدلتون.

ورجح مراقبو الحدث الملكي أن يتواجد الأمير وليام وزوجته كيت في حفل الزفاف انطلاقًا من رابطة الصداقة التي تربط الأميرين، إذ سبق وأن استضاف الأمير الحسين نظيره البريطاني في مقر إقامته لحضور مباراة بطولة كأس العالم 2018 والتي جمعت منتخب إنجلترا ضد بنما.

وشوهد الأميران حينها وهما يجلسان على أريكة رمادية يشاهدان المباراة التي عرضت على شاشة عملاقة أشبه ما تكون بسينما ثبتت على حائط إحدى غرف الأمير.

كما ذكر عدد من المعلقين بأن الأميرة كيت تحمل ذكريات خاصة بالأردن خاصة وأن عائلتها أمضت ثلاث ثلاث سنوات في الأردن خلال أوائل الثمانينيات، عندما كانت أميرة ويلز تبلغ من العمر عامين فقط، حين انتقل والدها مايكل، مدير الخطوط الجوية البريطانية، إلى عمان للعمل هناك.

كيت ميدلتون في مرحلة الطفولة بالعاصمة عمان

كما اختار الثنائي، وليام وكيت، مدينة البتراء الوردية لالتقاط الصورة الملكية الخاصة بأعياد الميلاد والكريسماس عام 2021.

ونشر الحساب الرسمى للأميرين، الصورة الملكية عبر إنستجرام، أتبعها بالقول: "يسعدني مشاركة صورة جديدة للعائلة تظهر على بطاقة الكريسماس لهذا العام".

وفي عام 2018، زار الأمير وليام المنطقة الأثرية الرومانية في محافظة جرش، والتقط هناك عدة صور برفقة ولي العهد الأردني الأمير الحسين.

كما تشارك العائلة المالكة الأردنية علاقة وثيقة منذ فترة طويلة مع أفراد العائلة المالكة البريطانية، إذ كان الملك عبد الله والملكة رانيا من بين المدرجين في قائمة الضيوف التي تضم 2300 ضيف في كنيسة وستمنستر أبي يوم 6 مايو لتتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا.

كما كان الزوجان حاضرين أيضًا في جنازة الملكة إليزابيث في سبتمبر من العام الماضي.