الأمير ويليام وكيت ميدلتون يحتفلان بعيد زواجهما الـ 12 بإطلالة كاجوال

احتفل ولي العهد "الأمير ويليام" وزوجته أميرة ويلز "كيت ميدلتون" بعيد زواجهما الـ 12، والذي صادف يوم أمس الأحد الموافق 30 إبريل.
الأمير يليام وكيت ميدلتون يحتفلان بعيد زواجهما بإطلالة كاجوال
شارك الحساب الرسمي المشترك للثنائي الملكي ويليام وكيت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لهما وهما على درّاجات هوائية.
وظهر الأمير ويليام مرتديًا بنطال جينز مع قميص مطابق لإطلالة كيت التي كانت ترتدي بنطال جينز وقميص باللون الأبيض، وعلّق الحساب على صورتهما: "12 عامً" مع رمزتعبيري على شكل قلب.
ويشار بان الأمير ويليام كان قد أعلن خطوبته من كيت ميدلتون خلال عام 2010 وتزوّجا في شهر سبتمبر في لندن خلال عام 2011، ولديهما 3 أطفال وهم الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس.
12 years ❤️— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) April 29, 2023
📸 @mattporteous pic.twitter.com/i5xI9kkPl7
كيت ميدلتون في موقف محرج خلال زيارتها ويلز
وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدوقة ويلز كيت ميدلتون وهي في زيارة رسمية الى ويلز حيث أنها اقتربت من امراة كانت تحمل طفلها الصغير ليقوم الطفل بإمساك حقيبة كيت ورفض تركها بينما قابلت كيت الموقف بعفوية وضحك.
This was the moment one-year-old Daniel Williams took a fancy to the Princess of Wales' handbag as she greeted crowds in Aberfan 👜https://t.co/ZXAfIehKMR pic.twitter.com/Lbu5hAKL1M— ITV Wales News (@ITVWales) April 28, 2023