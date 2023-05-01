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الأمير ويليام وكيت ميدلتون يحتفلان بعيد زواجهما الـ 12 بإطلالة كاجوال

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 01 أيّار / مايو 2023 - 11:44
الامير ويليام وكيت ميدلتون
الامير ويليام وكيت ميدلتون

احتفل ولي العهد "الأمير ويليام" وزوجته أميرة ويلز "كيت ميدلتون" بعيد زواجهما الـ 12، والذي صادف يوم أمس الأحد الموافق 30 إبريل.

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الأمير يليام وكيت ميدلتون يحتفلان بعيد زواجهما بإطلالة كاجوال

شارك الحساب الرسمي المشترك للثنائي الملكي ويليام وكيت عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لهما وهما على درّاجات هوائية.

وظهر الأمير ويليام مرتديًا بنطال جينز مع قميص مطابق لإطلالة كيت التي كانت ترتدي بنطال جينز وقميص باللون الأبيض، وعلّق الحساب على صورتهما: "12 عامً" مع رمزتعبيري على شكل  قلب.

ويشار بان الأمير ويليام كان قد أعلن خطوبته من كيت ميدلتون خلال عام 2010 وتزوّجا في شهر سبتمبر في لندن خلال عام 2011، ولديهما 3 أطفال وهم الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس.

كيت ميدلتون في موقف محرج خلال زيارتها ويلز

وتداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لدوقة ويلز كيت ميدلتون وهي في زيارة رسمية الى ويلز حيث أنها اقتربت من امراة كانت تحمل طفلها الصغير ليقوم الطفل بإمساك حقيبة كيت ورفض تركها بينما قابلت كيت الموقف بعفوية وضحك.

 

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