شاهد: ليلى علوي و جمال ساحر في أحدث جلسة تصوير

خضعت النجمة ليلى علوي لجلسة تصوير جديدة مع المصور خالد فضة الذي كشف عن الصور عبر حسابه بموقع (إنتسجرام)، وظهرت ليلى بإطلالة أنيقة وساحرة لاقت إعجاب المتابعين كعادتها فى جلسات التصوير التى خضعت لها فى السنوات الأخيرة، حسب موقع اليوم السابع.

وكانت ليلى علوى قد أعلنت مؤخراً مشاركتها في تحدي الخير، وقبول دعوة الفنانة كنده علوش، وتكفلت برعاية 50 أسرة لمدة شهر كامل، ممن تضرروا من تفشي فيروس كورونا المستجد، حتى يتسنى لهم البقاء داخل منازلهم لمحاربة الفيروس الذي انتشر بشكل كبير في مختلف أنحاء العالم.