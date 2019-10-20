شاهد: ميس حمدان تحتفل بعيد ميلاد (لي لي)

حرصت الفنانة مي سليم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها (لي لي) التي أتمت عامها الثامن مؤخراً، وذلك بعدما نشرت عدة صور من عيد ميلادها عبر حسابها على موقع (إنستجرام)، حسب موقع اليوم السابع.

لي لي ظهرت خلال حفل عيد ميلادها وهي ترتدي فستانا أبيض أمام التورتة التي تضمنت أكثر من صورة مختلفة لها عليها.

على جانب آخر تقوم مي سليم تقوم حاليًا بتصوير مشاهدها في مسلسل (حواديت الشانزليزيه) من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم إياد نصار، وإدوارد، وإنجي المقدم، وداليا مصطفى، وإنتاج شركة سينرجي.