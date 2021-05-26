شاهد: مي سليم تخطف الأنظار بأحدث صورها على (إنستجرام)

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات (إنستجرام).

وظهرت مي في الصورة بإطلالة طبيعية، وعلقت مى سليم قائلة:(بعد عدد ساعات كتير في التصوير)، ونالت تفاعل متابعيها وانهالت عليها تعليقات الإعجاب، حسب موقع صدى البلد.



يذكر أن آخر أعمال مي سليم مشاركتها في مسلسل (لحم غزال) بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، وفاء عامر، عمرو عبد الجليل ومن تأليف إياد عبد المجيد.

ويعد مسلسل (لحم غزال) ثاني عمل يجمع الفنانة غادة عبد الرازق بزوجها مدير التصوير هيثم زنيتا بعد مشاركتهما سويا العام الماضي في مسلسل (سلطانة المعز).