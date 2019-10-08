شاهد مي كساب في أيام حملها الاخيرة و تعرف على جنس المولود

رغم تبقي أيام قليلة فقط على إنجاب الفنانة مي كساب لطفلها الثالث، بعد أن كشفت أنه صبياً وستطلق عليه اسم نوح، إلا أنها تواجدت مؤخراً بالسينمات للترويج لفيلمها الجديد (الطيب والشرس واللعوب).

وظهرت النجمة المصرية بوزن زائد بشكل لم يتوقعه الكثير من الحاضرين رغم أنها مسألة طبيعية كامرأة حامل في الشهر الاخير، وعبروا عن سعادتهم بتواجدها معهم، ولم تتردد كساب في تلبية رغباتهم بإلتقاط الصور معهم بحسب (مجلة لها).

ومن الأشياء التي أشاد بها الحضور تواجد زوجها المطرب أوكا معها لدعمها رغم إنشغاله بالعديد من الارتباطات الفنية والحفلات الغنائية .

يشارك مي كساب بطولة الفيلم بيومي فؤاد ومحمد ثروت ومحمد سلام.