شاهد: نادين نجيم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة مع حصان

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (انستجرام).

وخطفت إطلالة نادين نجيم الأنظار، وارتدت فستانا طويل باللون الأبيض، وحرصت على ترك شعرها منسدلا على ظهرها، ولاقت الطلة إعجاب متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا.

وكتبت نادين نجيم: ( انغرمت بالفرس مين بيحب الحصان؟ أنا بلاقي انه حيوان حنون ووفي وراقي وقوي).

و فنيا بدأت نادين تصوير المسلسل الكوميدي (صالون زهرة) وبدأت كاميرا المخرج جو بوعيد في تصوير أول المشاهد مع أبطال العمل نادين نسيب نجيم وزينة مكي ومعتصم النهار. والمسلسل من تأليف نادين جابر، وإخراج جو بوعيد.

وكشفت نجيم عن إطلالتها المرتقبة في المسلسل حيث ستلعب دور مصففة شعر في الصالون٬ وشاركت متابعيها على (إنستجرام) بصورة لها وهي تمسك سيجارة وأرفقتها بتعليق: (زهرة ستايل).