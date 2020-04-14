شاهد: نانسي عجرم بالكمامة على غلاف مجلة (فوغ)

شاركت النجمة نانسي عجرم جمهورها بصورة مختلفة علي غلاف مجلة (فوغ) العالمية، بنسختها العربية، حيث ظهرت بها وهي ترتدي الكمامة الواقية، للتأكيد علي أهمية الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلقت نانسى عجرم علي الصورة عبر حسابها بموقع (انستجرام): (لقد انضممت إلى فوغ العربية في المعركة ضد فيروس كورونا لدعم حملتهم #stayhome ، والتأكيد على أهمية العادات الآمنة خلال الوباء..معا أقوى).

وفى سياق آخر تستعد النجمة اللبنانية نانسي عجرم لتسجيل تتر مسلسل (سكر زيادة)، من بطولة النجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد، والأغنية من المقرر أن تحمل نفس اسم المسلسل وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع الموسيقي أحمد إبراهيم.