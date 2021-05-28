شاهد: ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلادها بأغرب جلسة تصوير

احتفلت الفنانة ناهد السباعي بعيد ميلادها الـ 34 والذي تزامن يوم الثلاثاء، وذلك بخضوعها لجلسة تصوير داخل غرفتها مرتدية بيجامة بيضاء مع الاستعانة بالبلالين وإطفاء الشمع، وكشفت عن صور جلسة التصوير على حسابها بموقع (إنستجرام).

ناهد هي حفيدة وحش الشاشة الفنان القدير فريد شوقي، والفنانة الكبيرة هدى سلطان، وابنة المنتجة ناهد فريد شوقي، و هي من مواليد 25 ماي/أيار 1987. وتمتلك ناهد موهبة حقيقية تمكنت من لفت الأنظار إليها وتكوين شخصية مميزة تنطبع على الأدوار المختلفة التي برعت فى أدائها.

يذكر أن ناهد السباعى غابت عن المشاركة في دراما رمضان الماضي، وذلك بعدما ظهرت كضيفة شرف في مسلسل (في بيتنا روبوت) الذي تم عرضه على شاشة cbc من 20 حلقة نهاية شهر يناير/كانون الأول الماضي، وهو بطولة شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى أحمد زاهر، هشام جمال، ودنيا سامي وظهور خاص للفنانة دلال عبد العزيز والفنانة شيرين، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.