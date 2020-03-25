شاهد: نسرين طافش تتألق في جلسة تصوير جديدة

نشرت النجمة السورية نسرين طافش مجموعةً من الصور على موقع (إنستجرام)، من جلسة تصويرٍ جديدة خضعت لها مؤخراً، حيث أطلت بفستانٍ مميز ومكياجٍ شتوي جريء .كما اختارت تسريحة شعرٍ بسيطة جداً، تركت فيها شعرها منسدلاً على طبيعته على ظهرها، وجانبي وجهها، حسب موقع دنيا الوطن.

هذا و تعيش الفنانة السورية حالةً من السعادة، بعد نجاح مسلسل (ختم النمر)، الذي عُرض مؤخراً، وشاركت في بطولته، مع أحمد صلاح حسني.

ويشارك فيه عدداً من النجوم، من بينهم ميريهان حسين، عفاف شعيب، وإسلام جمال. وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.







