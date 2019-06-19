شاهد: نوال الزغبي بـ(الهوت شورت) في أحدث إطلالاتها

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي على (إنستجرام)، صورة جديدة لها، حسب اليوم السابع.

وأطلت نوال على متابعيها في الصورة بإطلالة عصرية كاجوال، حيث ظهرت بهوت شورت جينز ونسقت معه سترة قطنية باللون الأبيض مطبوعة بالأسود، فيما انتعلت حذاءً صيفيا أنيقا متناسقا مع إطلالتها العصرية.

يذكر أن نوال الزغبى أحيت حفلا غنائيا فى عيد الفطر بالعاصمة بيروت برفقة عاصي الحلاني، ونجوى كرم، وبدأت نوال الزغبي الحفل مقدمة أغانى ألبومها الأخير (كدة باي) إضافة لعدد من روائع نوال على مر مشوارها الفني الحافل.