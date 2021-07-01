شاهد: نيللي كريم تبهر المتابعين بصورة تجمعها بنور اللبنانية

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات (إنستجرام).

وظهرت نيللي كريم في الصورة بصحبة الفنانة نور اللبنانية مما أثار إعجاب متابعيها عبر (إنستجرام).

يذكر أن نيللي كريم قالت إنها تعمل على تقديم شخصيات من المجتمع في أفلامها، مشيرة إلى أن تجربة فيلم (200 جنيه) مختلفة، إذ يضم عددا كبيرا من النجوم، وكل ممثل يقدم 4 مشاهد فلكل منهم قصة مختلفة عن الآخر.

ولفتت إلى أنها تجسد دور راقصة فقيرة وتعاني العديد من المشاكل والمواقف الصعبة، موضحة أنها تتعامل مع شخصياتها على أنها حقيقية تكره وتحب أحيانا وتفرح وتحزن أحيانا أخرى لذلك تكون أدوراها ليست بعيدة عن الواقع.

وأشارت إلى أنها وافقت فورا على خوض الفيلم عندما قرأت السيناريو وأعجبت بفكرته وجرأته لأنها دائما تبحث عن الجديد والمختلف الذي تظهر به إلى الجمهور.

ويعتمد الفيلم على البطولة الجماعية حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول العملة فئة 200 جنيه، منذ إصدارها وتأثيرها في المجتمع بمختلف فئاته وانتقالها من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.

ويشارك في بطولة الفيلم: ليلى علوي، وإسعاد يونس، وخالد الصاوي، وآسر ياسين، وعمرو عبد الجليل، ومحمد فراج، وهاني رمزي، وأحمد رزق، تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.

كما تحضر نيللي للمشاركة في الجزء الثاني من فيلم (كازابلانكا 2)أما النجم أمير كرارة، وهو من تأليف هشام هلال، ومن إخراج بيتر ميمي.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث الجزء الثانى من حيث انتهى الجزء الأول، وسيظهر نجوم جدد طبقا لطبيعة الأحداث، والمفاجأة في هذا الفيلم هو استبدال غادة عادل بطلة الفيلم بالنجمة نيللي كريم، والتي ظهرت كضيفة شرف في نهاية أحداث الجزء الأول، وتقدم خلاله شخصية (منة)، وتسيطر مشاهد الأكشن على الدور، وذلك بعد نجاحها في تقديم عدد كبير من مشاهد الأكشن في الفيلم.