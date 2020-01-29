شاهد: نيللي كريم مبهرة بالأبيض و الاسود في جلسة لمجلة Elle

تألقت النجمة نيللي كريم فى جلسة تصوير جديدة لمجلة elle العالمية بنسختها العربية، وهي مجلة مختصة بالمراة والأزياء، وظهرت بها بـ(جامب سوت) بالأبيض والأسود، ونشرت مجموعة صور وفيديوهات لها عبر حسابها بموقع (أنستجرام)، حسب اليوم السابع.

وكان مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، قد أعلن أنه سيكرم النجمة نيللي كريم في دورته الرابعة التي تقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير/شباط المقبل، باعتبارها نموذجاً يمثل إبداع المرأة فى حاضر ومستقبل السينما المصرية فضلا عن كونها من أهم النجمات اللاتي قدمن أعمال تنحاز فيها لقضايا المرأة ومشاكلها.