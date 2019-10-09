شاهد: هايدي كرم تنشر صورة لوالدتها و الشبه فوق التصور!

نشرت الفنانة هايدي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات (إنستجرام) صورة جديدة لوالدتها.

وعلقت هايدي على الصورة، قائلة:( #يوميات_هيدي_و_أم_هيدي .... ام هيدي و هي متألقه على الصبح كده).

وأضافت هايدي كرم: (لا طلعت بتعرف تتصور كمان !!! طالعالي).

وأثارت الصورة الجدل وإعجاب متابعى الفنانة، وعلق عدد من متابعيها، قائلين:(سبحان الله والله فكرتها انتي وعامله البرنامج ال بيكبر)، و(هتبقي شكلها بالظبط اما تكبري يا هيدي)، و(جميله مثلك)، و(شبهك جداااا).

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدي كرم الدرامية مسلسل (الزوجة 18) بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.