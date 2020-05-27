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شاهد: هكذا احتفلت أصالة نصري بعيد ميلاد توأمها (علي و آدم)

منشور 27 أيّار / مايو 2020 - 03:25
أصالة نصري بعيد ميلاد توأمها
أصالة نصري بعيد ميلاد توأمها

احتفلت المطربة أصالة نصري  بعيد ميلاد توأمها  من طليقها طارق العريان، علي وآدم التاسع ضمن أجواء عائلية في المنزل، حيث نال إعجاب جمهورها على السوشيال ميديا.

ونشرت شام الذهبي، أبنة الفنانة أصالة صورا وفيديو عبر خاصية (ستور) لعيد ميلاد أخويها، وعلقت قائلة:( 9 سنوات من السعادة .. طعمي الأول للأمومة .. علي وآدم أنتم الحياة)، فيما علقت الفنانة أصالة:(الله يحفظكم كلكم ويعطيكم أحلى أيّام ويكرمكم بالنّاس الطّيبين المُحبّين الصادقين يانور حياتي أنتوا)، حسب موقع اليوم السابع. 


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