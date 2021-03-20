شاهد: هكذا احتفلت ياسمين رئيس بعيد ميلاد دينا الشربيني الـ36

احتفلت الفنانة ياسمين بعيد ميلاد النجمة دينا الشربيني بعيد ميلادها الـ 36. ونشرت ياسمين رئيس فيديو يجمعها بالنجمة دينا الشربيني عبر حسابها بموقع (انستجرام) وعلقت قائلة: (بحبك) ، حسب موقع صدى البلد.

يذكر انه صادف يوم الـ 17 من مارس/آذار، عيد ميلاد الفنانة الشابة دينا الشربيني، والتي أتمت عامها الـ 36، وتحرص الفنانة دينا الشربيني على متابعة جمهورها بأحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على (انستجرام).

وتشارك دينا في دراما رمضان المقبل بمسلسل (قصر النيل) الذي تدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في إطار من التشويق والإثارة والغموض، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج خالد مرعي.

المسلسل بطولة دينا الشربيني، ريهام عبدالغفور، نبيل عيسى، وأحمد مجدي، وصلاح عبدالله، ومريم الخشت، وأحمد خالد صالح، وسامي مغاوري، ومحمود البزاوي.