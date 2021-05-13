شاهد: هكذا تضامنت صبا مبارك مع الشعب الفلسطيني

حرصت الفنانة صبا مبارك على دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وشاركت صورة تتضامن فيها مع فلسطين من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام).

وكتبت صبا مبارك على الصورة: (صرخ الأقصى فنادت كنيسة القيامة لبيك يا أقصى لبيك).

من جهة أخرى، أعلنت الممثلة الأردنية صبا مبارك أنها تحارب مرض الاكتئاب منذ 3 سنوات، مشددة على أن الأزمات النفسية ليست بسيطة واللجوء للطبيب النفسي أمر مهم للغاية لأن تخطيها أمر صعب.

وأوضحت أنها عانت من تراكمات منذ الطفولة وصعوبات بالحياة، أدت إلى إصابتها بنوع غير سهل من الاكتئاب، وكان أمامها إما أن تتهرب منه وإما أن تواجهه بكل شجاعة واختارت أن تواجهه لكي تتخلص منه.



وأضافت أنها قررت عدم تناول أدوية، ومواجهة المرض من خلال تدريبات محددة، وفهم نفسها أكثر وتجنب الموضوعات التي تصل بها لليأس والحزن، إلى جانب الدعم العائلي الذي حصلت عليه من أسرتها وابنها.