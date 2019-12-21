شاهد.. هيدي كرم ترقص على السجادة الحمراء في "دير جيست" (فيديو)

خطفت الفنانة المصرية هيدي كرم الأضواء على السجادة الحمراء أثناء حضورها حفل توزيع جوائز "دير جيست" لعام 2019.

وكانت هيدي ضمن المكرمين في الحفل، عن برنامجها "كلام الستات" المذاع يوميًا على فضائية "أون إي" مع الإعلامية شيريهان أبو الحسن والفنانة نهال عنبر.

وظهرت كرم على السجادة الحمراء مرتدية فستان أزرق لفتت به الأنظار، إلا أن اكثر ما لفت الانتباه هو إقدامها على الرقص أمام الكاميرات بطريقة غريبة.

وجذبت هيدي بحركاتها الراقصة عدسات المصورين، خاصة أن إطلالاتها كانت جريئة بعض الشيء، إذ اعتمدت فستانًا مكشوفًا من منطقة الصدر وعار الأكتاف، كما تميز بفتحة جانبية من الأسفل.

يذكر أن هيدي كرم شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.

كما شاركت أيضًا في مسلسل "كلبش 3"، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي 2019، وهو بطولة أمير كرارة، وتاليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى.

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