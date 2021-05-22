شاهد: هيفاء وهبي تتخلى عن شعرها الأسود لأجل (أشباح أوروبا)

جذبت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأنظار لها، بعد ظهورها في الإعلان الترويجي الأول لفيلم (أشباح أوروبا) المنتظر عرضه قريبا.

وظهرت وهبي بصورة مختلفة تماما عن أدوارها السابقة، وكشف الإعلان الترويجي عن قيامها لأول مرة بتقديم دور أكشن، حيث تعتمد على الحركة السريعة والضرب وحمل السلاح، وفق ما نشرته صحيفة العين الإخبارية.

ونشر النجم باسم سمرة إعلان الفيلم عبر حسابه الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديو(انستجرام)، مشيرا إلى أن الفيلم سيعرف طريقه إلى دور العرض خلال العام الحالي.

فيلم (أشباح أوروبا) قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد أبوالسعد، وشريف يسري ويشارك في البطولة أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر وأروى جودة والسوري معتصم النهار وعباس أبوالحسن وعدد من ضيوف الشرف.

و تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم).. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية بمصر، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد عودتها من الخارج.

ومن المعروف أن الفيلم تم إنتاجه العام الماضي، وفضلت الشركة المنتجة تأجيل عرضه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، التي تهدد إيرادات دور العرض السينمائي في مختلف أنحاء العالم.









