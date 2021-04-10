شاهد: هيفاء وهبي تضج جمالا في جلسة تصوير ربيعية

نشرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات (إنستجرام) بإطلالة جريئة.



وظهرت هيفاء بفستان بسيط باللون البنفسجي، قصير وبأكمام طويلة، وقصير فوق الركبة و هو ما جعل اطلالتها مثيرة وجريئة، حسب موقع صدى البلد.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على إبراز ملامحها بوضع المكياج الخفيف والهادئ، واكتفت بوضع أحمر الشفاه، وهو ما تناسب مع إطلالتها الجريئة.



ويعرض حاليا للنجمة هيفاء وهبي مسلسل (أسود فاتح) من بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.