شاهد: وفاء عامر تتألق بإطلالتها الرمضانية على (إنستجرام)

حرصت الفنانة وفاء عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

هذا وتألقت وفاء في الصور بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت عباءة طويلة و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الازرق و بالخطوط الطولية الذهبية مما زاد من أناقتها.

من جهة أخرى، كشفت الفنانة وفاء عامر عن تلقيها ردود فعل جيدة على مسلسل (لحم غزال) المعروض في موسم رمضان الحالي، مشيرة إلى أن حلقات المسلسل المتبقية تحمل العديد من المفاجآت.

و تجسد وفاء شخصية المعلمة (قدرية) (زوجة صبحي قرن الذي يجسده الفنان عمرو عبدالجليل) التي تمتلك ثلاجات لحوم بعيدة عنها تماما على المستوى الشخصي حتى في صوتها، مضيفة أن قدرية رغم أنها ليست شخصية انتقامية لكنها تؤمن بمنطق الانتقام، ورغم قوتها ونفوذها فهي لا تسلم من الخسارة حيث تفقد ابنها الذي يقتل عقب إصابته بطلق ناري في السوق وتدخل المستشفي اثر صدمتها وانهيارها بعد وفاته.

ولفتت إلى أنه رغم أن دورها مهم وملهم في قصة العمل، إلا أن مساحته ليست بطولة كالمعتاد في أعمالها إلا أنه يبرز مواهب معينة لها وشخصيتها مختلفة من خلاله.

مسلسل (لحم غزال) بطولة غادة عبد الرازق، شريف سلامة، خالد كمال، أحمد خليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد عادل، عارفة عبد الرسول، ومن تأليف إياد عبد المجيد.