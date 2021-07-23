شاهد: ياسمين صبري تشارك جمهورها بصورة من إجازتها الصيفية

نشرت الفنانة ياسمين صبري صور جديدة لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات (انستجرام) ظهرت خلالها بإطلالة مبهجة كعادتها.

وأطلت ياسمين صبري خلال الصورة وهي تستمتع بالبحر خلال قضائها العطلة الصيفية في إحدى الدول، نالت إعجاب متابعيها.

وانهالت عليها التعليقات:( جورجينا الغلابة، قمر ، أجمل فنانة، جميلة).



وتعرضت ياسمين صبري مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل كان (فرصة تانية)، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن الفنان أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة وغيرهم.