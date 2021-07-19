ياسمين صبري تنشر تغريدتين غامضتين حول مستقبلها.. هل هي حامل؟

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري فضول متابعيها بتغريدتين جديدتين تلمح فيها عن مفاجأة ستنقلها لواقع أجمل دون ذكر تفاصيل إضافية.

طرحت ياسمين صبري على متابعيها سؤالين غامضين عبر حسابها على موقع "تويتر"، كتبت في السؤال: "ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة؟”.

وتساءلت صبري في التغريدة الثانية: “ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟”.

ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

ماهو الشيء و الشعور الجميل الذي سينقلني لواقع أجمل في الأيام القادمة ؟ — Yasmine Sabri (@yasminesabri) July 15, 2021

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي لوضع تخميناتهم وتنبؤاتهم، وكان خبر حملها له النصيب الأكبر، فكتبت إحداهن مُعلقة: " اذا رزقكي الله الزريه الصالحه وان شاء الله يرزقكي المال والبنون زينة الحياة الدنيا".

اذا رزقكي الله الزريه الصالحه وان شاء الله يرزقكي

المال والبنون زينة الحياة الدنيا — عبدووو (@Ss12ss1210) July 15, 2021

وكتبت إحداهن: " الامومة مثلا تبقي حامل وتحسي في قطعة منك جواكي شعور جميل".

الامومة مثلا 🥰 تبقي حامل وتحسي في قطعة منك جواكي شعور جميل — luna (@luna37450640) July 15, 2021

وعلَّق آخر: " اممممم مبروك يتربى بعزك".

من جهة أخرى، أشار آخرون لرجوعها بعمل فني جديد بمساعدة زوجها، فكتب أحدهم: " ان ابوهشيمه يسيبك تمثلي تاني يااسم غالي".

كما رأى البعض أنها ستدخل عالم الجمال وتطلق خط مستحضرات تجميل خاص بها، حيث كتب أحد المعلقين: " تدخلى عالم التصنيع ، انا لو منك اسيب التمثيل واعمل makeup & fashion line بأسمى .. يا سلااااام هتتنقلى بجدز".

ورأى آخرون أسئلتها من منظور الطاقة الكونية، فكتب أحدهم: "وحدهم المهتمين بالطاقة فاهمين ياسمين ايش تقصد، ومن حبنا لنجاحك حابين نشبك طاقتنا معك لتسهيل تجليها للجميع ❤❤ ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي؟".

وحدهم المهتمين بالطاقة فاهمين ياسمين ايش تقصد 😘

ومن حبنا لنجاحك حابين نشبك طاقتنا معك لتسهيل تجليها للجميع ❤❤

ماهي النقلة الرائعة والمدهشة التي ستتجلي في عالمي ؟ — Diamond 💎 (@luxury8881) July 15, 2021

ياسمين صبري متهمة بتقليد جورجينا

واتهمت ياسمين صبري بتقليد عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، حبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في آخر ظهور لها.

شاركت صبري عبر حسابها على موقع "إنستغرام" صورة لها على متن دراجة مائية وسط البحر خلال إجازتها الصيفية في إيطاليا.

وعلَّق أحد المتابعين: " جورجينا توي منزله صوره وهيا نايمه ع المركب نزلينا وحده زيها يفنانه".

وعلَّق آخر: " لا تعملي حالك جورجينا يا طعميه".