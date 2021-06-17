ياسمين صبري توجه صفعة لـ جورجينا حبيبة كريستيانو وتعلن نصرها!

دائماً ما يثير اسم الممثلة المصرية ياسمين صبري الجدل إلى جانب جورجينا رودريغيز حبيبة اللاعب كريستيانو رونالدوا.

وجاء الجدل القائم بسبب التشابه في الأذواق وحتى المكياج وصولاً إلى وضعيات التصوير بينهما والتي قيل وقتها أن صبري هي من تقلد جورجينا.

وحُسم الأمر اليوم بعد أن كانت ياسمين قد شاركت صُورة جديدة لها منذ 4 أيام أظهرتها بستايل شعر "الجديلة"، وكانت المفاجأة أن جورجينا اتبعت نفس التسريحة بعد يوم واحد من مشاركة صبري للصورة عبر حسابها في إنستقرام.

ووقعت جورجينا والتي يبدو أنها هي من تستنسخ لوكات صبري في ورطة مع مُحبي ياسمين الذين شاركوا الصُور على نطاق واسع ضمن منصات التواصل الإجتماعي.

ياسمين صبري والتمثيل!

بالحديث عن التمثيل، فقد كانت آخر أعمال الممثلة المصرية مسلسل "فرصة ثانية" والذي عُرض خلال الموسم الرمضاني 2020 وجمعها بعدة وجوه من بينهم "أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب".

ودارت قصة العمل حول ملك التي تكتشف خيانة خطيبها زياد فتقرر تركه، ليحاول زياد عودة العلاقة بينهما مجددا إلا أن ملك ترفض، فيتزوج زياد من ريهام التي تطارده وتخبره بأنها تحبه بشدة.

وفي يوم حفل زفاف زياد من ريهام تفقد ملك الذاكرة بسبب حادث طريق، ويتم نقلها للمستشفى فيترك زياد حفل الزفاف ويذهب للمستشفى ولكن والد ملك يطرده ويطلب منه الخروج من حياة ابنته. ويطلق زياد زوجته ريهام التي تحاول الانتحار لحبها الشديد له، ويذهب لملك ليكتشف أنها فقدت الذاكرة، فيتعرف إليها من جديد، ويعترف لها بحبه، وتخبره هي أيضا أنها تبادله نفس المشاعر وتتوالى الأحداث.

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