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شبيهة جورجينا تخضع لعملية تجميل.. ما الذي فعلته؟

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 16 شباط / فبراير 2023 - 06:10
جورجينا
جورجينا

أجرت مشهورة "سناب شات" السعودية ريما العنزي الملقبة بـ " شبيهة جورجينا " عملية تجميل لأنفها، مبررة ذلك برغبتها في التخلص من الشبه الذي يجمعها بحبيبة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز.

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شبيهة جورجينا تجري عملية تجميل

وشاركت ريما العنزي متابعيها عبر حسابها في "سناب شات" صورة لها مستلقيةً على سرير المشفى، بينما وضعت ضمادة بيضاء على أنفها، مشيرة إلى أن الشبه الوحيد الذي جمعها بجورجينا اختفى أخيرًا بعد تعديل أنفها، وكتبت: "بس الشبه بيني وبين جورجينا كان خشمي وراح".

ولفتت العنزي إلى أنها ستشارك متابعيها تفاصيل عملية التجميل التي أجرتها، لكن بعد حصولها على قسط من الراحة واختفاء تأثير المخدر.

شبيهة جورجينا

ريما العنزي تقلد جورجينا

يُشار إلى أن ريما العنزي أثارت الجدل بشبهها الكبير بجورجينا، لاسيما بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي تقلد حبيبة كريستيانو.

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ونفت أن تكون قد خضعت لعمليات تجميل لتشبه جورجينا، لافتةً إلى أن متابعيها هم من طلبوا منها تقليدها بعد ملاحظتهم الشبه الكبير الذي يجمعهما.

وأوضحت في لقاء لها أنها تتوقع أن يصل الشبه بينها وبين جوجينا للعالمية، قائلة: "إذا سولفت معها سأعلمها الدحة العنزية، وأقول لها مرحبا بك في السعودية".

 

كلمات دالة:شبيهة جورجينا

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