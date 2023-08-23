شبيه كانيه ويست السعودي يثير الجدل.. نسخة طبق الاصل عنه

تناقل رواد السوشال ميديا صورة لشاب وصفوه بأنه صورة طبق الأصل من مغني الراب المثير للجدل كانيه ويست وقال العديد إن هذا الشاب من المملكة العربية السعودية.

شبيه كانيه ويست يتصدّر الترند



تصدرت صورة لشاب بملامح طبق الأصل من النجم العالمي حديث الجمهور والسوشال ميديا، حيث اشار الكثيرون إلى الشبه الكبير بينهما.

وأكّد الجمهور بان هذا الشخص هو نسخة طبق الأصل عن ويست لا سيما من ناحية العيون وان الفرق الوحيد بينهما هو الشعر حيث ان الشاب أصلع وبدون شعر.

وراح العديد من رواد السوشال ميديا لكتابة تعليقات طريفة معلقين انهم يتمنوا ان يكون الشب في الملامح فقط وليس في التصرفات، ولم تعرف أي تفاصيل حول هذا الشاب.

ويعرف مغني الراب بإثارته الجدل حوله بشكل مستمر، وكانت بعض المصادر قد كشفت في وقت ساب ان ويست يعاني من بعض المشاكل النفسية.

يُشار إلى أن ويست كان قد اعلن انفصاله بشكل نهائي عن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي ارتبط بها لسنوات وأنجب منها أبنائه.

كانيه ويست يستعيد حسابه على تويتر "اكس حاليًا"

وعلى صعيد مختلف كان قد استعاد ويست حسابه على تطبيق اكس "تويتر سابقًا" بعد أن قرر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إعادته الى التطبيق.

وكان ويست قد حظر على تويتر بسبب تغريدات معادية لليهود تسبب باتهامه بمعادة السامية.