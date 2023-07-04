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كيم كارداشيان تنهار بالبكاء وتعلّق "أفعل أي شيء لأتزوج كانيه ويست مرة أخرى"

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 06:59
كيم كارداشيان
كيم كارداشيان

يتصدّر مسلسل "آل كارداشيان" الانترنت وحديث الجمهور في كل أسبوع عند عرض حلقة منه حيث أنه يتضمن العديد من الدراما واللحظات المؤثرة بين فتيات كارداشيان.

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كيم كارداشيان تنهار وتبكي بسبب كانيه ويست
 

وعُرض الفيديو الإعلاني للحلقة المقرر عرضها خلال الأسبوع القادم حيث ظهرت كيم كارداشيان وهي تبكي بانهيار كامل أمام شقيقتها كلوي كارداشيان.
 

وفي بداية الفيديو سألت كلوي كيم ما اذا كانت بخير، فانحنت كيم للخلف وانهارت باكية وهي تصرخ: "أنا لست بخير، لا أستطيع" حيث كانت تمسح دموعها.
 

وبدأت نجمة تلفزيون الواقع بالحديث وهي تبكي: "كانيه مختلف اليوم تماماً عن الشخص الذي تزوجته، فقد كان الشخص الجيد الذي أحببته وهذا ما أتذكره، وانا سأفعل أي شيء للحصول على كانيه ويست مرة أخرى بنفس الشخص الذي تزوجته عام 2014".
 

ويبدو واضحاً بأن سلوك كانيه ويست واضطراباته النفسية أثّرت على طليقته ووالدة أبنائه بشكل سلبي مما جعلها تنهار بهذا الشكل الصادم.

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كيم كارداشيان تبكي

طلاق كيم كارداشيان وكانيه ويست
 

ويشار بأن كيم وزوجها السابق نجم الراب المثير للجدل كانيه ويست قد أعلنا طلاقهما في مارس من عام 2022 وذلك بعد ما يقارب 6 سنوات من الزواج وأنجبا خلالها ابنتهما نورث بالإضافة الى 3 أطفال من خلال أم بديلة.
 

وكانت كارداشيان قد عانت من سلوك كانيه ويست بسبب اضطراباته النفسية مما تسبب بالعديد من المشاكل بينهما ادت الى الطلاق.

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