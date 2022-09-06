شجون الهاجري بإطلالة ذكورية.. والجمهور في حالة حيرة!

أثارت الفنانة الكويتية شجون الهاجري موجة من الجدل وحالة من التساؤلات بين متابعيها في آخر ظهور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

شجون الهاجري بإطلالة ذكورية

شاركت شجون الهاجري متابعيها مقطع فيديو قصير عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" تظهر فيه واقفة على شرفة مُطلة على شاطئ البحر، بينما اختارت إطلالة استمت لمسة الذكورية مُرتديةً شورت قصير أصفر اللون، نسَّقته بقميص مُزيَّن بطبعات على شكل رسومات ملونة، بينما أسدلت خصلات شعرها الفوضوي على جانبي كتفها.

وأرفقت شجون الفيديو بأغنية "برازيل" للرابر المصري عفروتو في الخلفية، وتعليق جاء فيه: "صباح الخير يا هوووو".

ولم تظهر ملامح وجهها؛ ما دفع الكثيرين للتساؤل ما إذا كانت هي من الفيديو أم شخص آخر، فعلَّق إحداهن ساخرة: "اقصر قصة حزينه انه قلبي كان بيوقف وانا انتظر اللفه وخلص الفيديو بدونها".

وكتبت إحداهن منتقدة: "كنك رجال والله وليش لابسه قصيررر عيب عيب وخزياه من الله عيب".



شجون الهاجري تشارك في مسلسل "غسيل"

تشارك الهاجري في عمل درامي قصير يحمل اسم "غسيل"، مؤلف من ثماني حلقات، إلى جانب الفنان الكويتي عبدالله بوشهري.

وحمَّست الفنانة معجبيها بنشر البوستر الدعائي للعمل عبر حسابها الخاص، وأرفقته بتعليق: "انتظرونا قريبا في تجربة جديدة أتمنى تعجبكم .. مسلسل غسيل مع النجم عبدالله بوشهري".

وأشرف على تأليف العمل الكاتب الكويتي فهد العليوه، وعلى عملية الإخراج أحمد عبد الواحد، وأنتج العمل جمال سنان.