شخصية علي وفاء من الطبيب المعجزة تظهر في مسلسل المرأة!

في ظاهرة ليست الأولى من نوعها على الدراما التركية، كشف إعلان الحلقة الجديدة من المسلسل التركي "امرأة" عن مشاركة بطل مسلسل "الطبيب المعجزة" "تانير أولمز" في الحلقة القادمة من المسلسل وسيظهر بدور الدكتور "علي وفاء"، وهو الدور الذي يجسده في مسلسل "الطبيب المعجزة".

تدور أحداث مسلسل "امرأة" في إطار درامي حول حياة "بهار"، تعلب الدور الممثلة التركية "اوزجي اوزبيرينجي"، وهي أم مكافحة تواجه صعوبات الحياة من أجل أطفالها "نيسان ودوروك"، وتبدأ قصة المسلسل بعد 4 سنوات من وفاة زوجها "صرب" الذي يقوم بالدور الممثل التركي "جانير جيندوروك". تجد "بهار" نفسها وحدها وتحاول رعاية طفليها الصغيرين.

ومسلسل "الطبيب المعجزة" مقتبس عن المسلسل الأجنبي "The good doctor". ويتحدث عن الطبيب "علي وفاء" المصاب بمرض التوحد وحلمه بأن يصبح طبيب جراح، والصعوبات التي يواجها في تقبل المجتمع له بسبب صعوبة التواصل بينه وبين الأشخاص بسبب مرضه، رغم ابداعه الشديد في هذه المجال وانقاذه عدد كبير من المرضى.

ويذكر أن المسلسلان لقيا رواجًا كبيرًا عند العرب والأتراك، ويحصلان على نسبة مشاهدة عالية، كما أن كِلا المسلسلين تابعين لشركة انتاج med وقناة fox.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتم التداخل فيه بين مسلسلين، حيث تم ذلك في مشهد جمع بين نجوم مسلسل اصطدام ونجوم مسلسل الحفرة.

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