شذى حسون تستعد لطرح أغنية (واعر) عبر (روتانا)

شذى حسون

تستعد الفنانة شذى حسون لطرح أغنية جديدة لها بعنوان (واعر) عبر القناة الرسمية لشركة (روتانا) للصوتيات والمرئيات المنتجة للأغنية، ومن المرجح أن يتم طرح الأغنية بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير /شباط المقبل.

وكانت آخر أعمال شذى حسون الفنية، كليب يحمل اسم (الله الله من عيونك) وهو باللهجة المغربية، وهو من إنتاج (روتانا)، وتم طرحه عبر تطبيق (ديزر ) للموسيقى، و (يوتيوب)، حسب موقع صدى البلد.

وكانت (روتانا) طرحت أيضًا أغنية أخرى لشذى قبل هذا الكليب، وتحمل اسم (أحسك امي).