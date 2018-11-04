شذى حسون تؤكد خبر عقد قرانها في المغرب!

شذى حسون

أكدت الفنانة العراقية شذى حسون خبر ارتباطها رسميًا بنشرها فيديو عبر حسابها الخاص في موقع إنستغرام تظهر فيه إلى جانب عدد من صديقاتها وهن يغنين لها "مبروك" للفنان اللبناني رامي عياش، فيما تعبر هي في نهاية الفيديو عن سعادتها وامتنانها لهن.

وكانت حسون قد سافرت إلى المغرب من أجل عقد قرانها هناك حيث تعيش والدتها "مغربية الجنسية" على ان تقيم حفل زفافها في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تقيم هي.

وكشفت بعض المصادر أن حسون ارتبطت برجل أعمال يعيش في الإمارات حيث تعرفت عليه هناك دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى عن العريس.

وكان خبير التجميل المتحول داني كمال هو من كشف عن ارتباط الفنانة العراقية، وذلك خلال نشره فيديو يجمعه بها مؤكدًا انها ارتبطت، وظهرت حسون في الفيديو وهي تبتسم فقط.

وعلى صعيد آخر كانت الفنانة العراقية قد اعلنت عن انتهاء خلافها ومشاكلها مع الفنانة الإماراتية أحلام، وقالت عبر برنامج Trending والذي يُعرض على قناة ام بي سي،ن أنها كانت قد التقت الفنانة الإماراتية صُدفة في احد مطاعم العاصمة اللبنانية بيروت وأنهما أنهيا خلافهما، وعادت الامور إلى طبيعتها بينهما.