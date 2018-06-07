شذى حسون تثير الجدل بقلادتها الغريبة!

أثارت النجمة العراقية شذى حسون ضجة كبيرة بعد تصميمها لقلادة باسم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم إمارة دبي وزير المالية، الشهير بلقب (فزاع).

ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشفت من خلاله أنها طلبت من إحدى ماركات المجوهرات تصميم القلادو كتعبير منها عن إعجابها بشخصيته، حسب موقع مجلة لها.

وشكل المقطع مادة دسمة للتعليقات والسخرية بين المتابعين على السوشيال ميديا، واصفين الأمر بأنه للفت النظر وإحداث ضجة وجدل بين الناس والحصول على إهتمام فزاع.