شذى حسون تنهار بالبكاء خلال مقابلة تلفزيونية..شاهدوا ماذا حدث (فيديو)

لم تتمالك الفنانة العراقية شذى حسون دموعها خلال لقائها التلفزيوني مع قناة "سكاي نيوز عربية"، وشعرت بغصة في الحلق بعد أن كان الحديث عن الأوضاع الصعبة التي يمر بها بلدها العراق في الوقت الحالي، مؤكدة أن صورة المتظاهر الذي يرفع العلم للمطالبة بحقوقه ويتلقى رصاصة في رأسه لا تفارقها.

وقالت شذى خلال اللقاء عن الأحداث الأخيرة في العراق: "لا أقبل على ابن بلدي أن يقتل لأنه خرج حاملا علم بلده ويطلب بحقه، وما هو السبب اللي يخلي مواطن يقتل لانه طالب بحقه".

وتابعت شذى حديثها عن الثورة العراقية مؤكدة أنها واجب وطني وعلى كل مواطن شريف أن يشارك فيها للمطالبة بأبسط الحقوق، حيث أنها لم تخف للحظة من المشاركة والحراك مع أبناء جلدتها لأنها اعتبرت الأمر إنساني وليس دخولًا في السياسة.

وبسؤالها عن السبب من وراء قلة أصوات الفنانين العراقيين التي خرجت لدعم المظاهرات بررت شذى حسون ذلك بإنه بسبب خوفهم على حياتهم لما يحدث من حالات خطف وقتل.

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