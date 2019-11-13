الفنان الإماراتي عبدالله بالخير يكشف سبب عزوفه عن الزواج في يوم العزاب العالمي

بابتسامته المعهودة وخفة ظله، حل الفنان الإماراتي عبدالله بالخير ضيفًا على برنامج معالي المواطن مع علي العلياني، وتحدث عن أسباب عزوفه عن الزواج حتى الآن تزامنًا مع الاحتفالات التي أقامتها الصين مؤخرًا بمناسبة يوم العزاب العالمي.

وعند سؤال المذيع لعبدالله بالخير عن السبب الذي يجعله مستمرًا في العزوبية، جاءت إجابة الفنان الإماراتي بكل وضوح أنه لم يجد حتى الآن النوع الذي يناسبه، وسرد 4 أنواع للزاوج بحسب ما حدد عالم النفس ماسلو، أولهم الزواج الممتلئ وهو ما يبحث عنه حتى الآن، حيث يكون الزواج متكامل في كل شيء ويوجد به سعادة وانسجام تام وحب متبادل وينتج عنه ثمرات جميلة كالأطفال والاستمرارية والتطور.

وعن النوع الثاني قال بالخير هو الزواج السعيد ويكاد يكون زواج عادي لا يوجد فيه متعة ولكن الزوجان يعيشان مع بعضهما في سعادة وضرب مثلًا في ذلك على زواج وردة والملحن بليغ حمدي، والنوع الثالث هو الزواج المحايد أي أن الأهل هم من يزوجوا الابن ويقولون له في المستقبل تحبها، أما الرابع هو الزواج التعيس وهو من ظروفه حكمت عليه بالزواج.

واختتم الفنان الإماراتي عبدالله بالخير مداخلته بقوله: "وأنا أنشد النوع الأول وهو (الزواج الممتلئ) فأنا أريد إنسانة تحبني وتعشقني، لا تعشق فنك ولا تجارتك ولا رياضتك ولا شهرتك، وتعيش معها في وئام واستمرارية، ولا زال البحث جاري عن مثل هذا النوع".

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