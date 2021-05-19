شذى حسون تهاجم المتنمرين وتقارن العراق بفلسطين.. "شنو تتوقعون المشاهير يسوون؟"

يتعرض العديد من المؤثرين والفنانين ممن لم يدعموا القضية الفلسطينية إلى هجمة شرسة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار استنكار الفنانة العراقية شذى حسون.

توجَّهت شذى حسون عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتعبير عن استيائها جراء ما يتعرض له مشاهير السوشيال ميديا والفنانبن لمجرد ممارسة حياتهم بشكل طبيعي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني وما يتعرض له قطاع غزة من هجوم دموي.

ونشرت حسون مجموعة منشورات عبر خاصية "إنستغرام ستوري"، جاء فيها: " ”لاحظت مؤخرا أن عددا كبيرا من المشاهير والفنانين والبلوغرز يعانون من تنمر كبير وشتم وذم من قبل فئة من الناشطين والأشخاص لأنهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي وأنهم فقط عبروا عن حزنهم للي ده يصير في فلسطين ببوست واحد أو اثنين أو ثلاثة“.

وتابعت: "يعني شنو تتوقعون المشاهير يسوون غير أنهم يتضامنوا من خلال بوستات وأصلا ماکو عربي أصيل غير متضامن مع القضية الفلسطينية من ولادته فلماذا هذا التهجم؟“.

وبيَّنت أن من الطبيعي أن لا يوقف المرء مشاغله وحياته، لكن لا يعني أنه لا يتألم مما يحدث في فلسطين وليبيا والعراض وغيرها.

وأضافت: " ”العديد من صديقاتي مشاهير وأنا واحدة منهم ”حزينين“ جدا على التهجم غير الأخلاقي علينا بسبب اللي ده يصير في فلسطين“.

ونوَّهت قائلة: ”بالعراق يومية كان قتلى وانفجارات وشهداء وثورات النشطاء العراقيين ما عمرهم سبوا ”أحد“ لأن ما حط بوست أو حط بوستات قليلة للتضامن، فالرجاء خلوا الشخص يتضامن بطريقته بكل حب وضمير وليس بالقوة والغصب“.

واختتمت منشورها: "ادري راح اتهاجم اكثر من ورا اللي كتبته بس الحقيقة كافي زودتوها سب غير طبيعي وتهجم لوبيدنا شي كان من زمان سويناه واللي علينا ده نسويه.. وفلسطين قضية كل عربي وليس فقط لفلسطين فخلينا نكون يد وحدة وندعم بعضنا كعرب في قضايانا احسن نا نكره بعضنا ببعض من ورا دخلاء مزيفين هدفهم نتشتت".