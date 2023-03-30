شذى حسون و أحدث إطلالاتها من وحي الأجواء الرمضانية

البوابة-تألقت المطربة العراقية شذى حسون في أحدث صورة لها نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور (إنستغرام).

وبدت شذى حسون بإطلالة مميزة تتناسب مع أجواء شهر رمضان المبارك، مرتدية عباءة طويلة فضفاضة مصممة من قماش ناعم باللون الأزرق مطرزة بخيوط ملونه من الامام. واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية الواضحة.

و فنيا، تستعد الفنانة شذى حسون لتصوير أغنيتين جديدتين من ألبومها الجديد الذي ستصدره في الفترة المقبلة مع شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز وذلك بعد الديو الذي صورته مع النجم المغربي فوديل. وستصوّر شذى أغنيتين باللهجة المصريّة واحدة مع المخرج فادي حداد ، والأخرى مع المخرج زياد خوري.