شيرين عبد الوهاب

تفاجئ العديد من محبّي الفنّانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعدما حاولوا البحث على موقع يوتيوب عن أغاني ألبومها "أنا كتير" ليجدوا بأنه تم حذف جميع أغاني الألبوم، ولم يتبقى إلّا النسخ التي قامت بغنائها خلال حفلاتها آنذاك ونسخ أخرى جودتها رديئة جدًا.

ومن خلال آخر الأخبار التي تم الإعلان عنها من جهات صحفية مضطلعة، تبيّن أن شركة نجوم ريكوردز هم من قاموا بحذف الألبوم على خلفية ما حدث من عدم اتفاق مع شيرين عبد الوهاب وإخلالها لعدة بنود من العقد الرسمي فيما بينهما، ومحاولة إرسال عدة إنذارات لحل الإشكال وديًا إلا أنه تم تجاهل الأمر من شيرين ولا أحد يعلم ما السبب حتى الآن.

وحسب ما تم ذكره، بأن شيرين عبد الوهاب كان يجب أن تلتزم بالاتفاق المكتوب في العقد مع شركة الإنتاج نجوم ريكوردز، وأن التعاقد الذي تم بينهما عام 2013 كان ينص على تنفيذ 3 ألبومات بواقع ألبوم واحد كل عام ونصف، والتزمت الشركة بسداد المبالغ المستحقة من تنفيذ الألبومات المتفق عليها، ولكن المطربة لم تسلم الشركة سوى ألبوم واحد وهو "أنا كتير" الذي طرحته عام 2014، وكان من المقرر أن تسلم الشركة ألبومين أخريين عام 2016/2017 وآخر عام 2017/2018، ورغم المطالبات الودية المتكررة إلا أن شيرين امتنعت عن تسليم الشركة الألبومين الآخرين، واختارت شركة إنتاجية أخرى لألبومها الأخير "نساي".

وهكذا، تكون قد ضاعت ملايين المشاهدات سدى دون عودة لألبوم "أنا كتير" لعام 2014، وبالتأكيد سيعود هذا الأمر بخسارة كبيرة لكلا الطرفين، والخسارة الأكبر ستكون للفنّانة شيرين عبد الوهاب، لأن المصائب لا تأتي فرادى، فهي الآن مطالبة بدفع تعويض لشركة نجوم ريكودرز بمبلغ يصل تقريبًا إلى 5 ملايين جنيه.