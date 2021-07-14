شروط روبي لحفلها الأخير تثير الجدل و الـ(هوت شورت) أبرزها!

كشفت الفنانة روبي، عن عدة شروط لحضور حفلها القادم الذي يقام بالساحل الشمالي يوم الجمعة الموافق 16 يوليو/تموز.

ونشرت روبي عبر خاصية (ستوري) بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لشروط حضور الحفل، وكانت كالتالي: (الحد الأدني لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية).

كما جاء في شروط حضور الحفل: (يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء).

يذكر أن أخر أعمال روبي أغنية (قلبي بلاستيك) من البومها الجديد (حتة تانية) والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب) و هي من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو ومكساج وماستر ماهر صلاح.

وضم ألبوم روبي (حتة تانية) 10 أغنيات على رأسها (حتة تانية) من كلمات عزيز الشافعي وتوزيع توما، و(حياتي) من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع توما، و(أمك وأبوك) من كلمات مصطفى حسن، وألحان محمد حمزة، وتوزيع أمين نبيل.